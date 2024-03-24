В связи с последними событиями ходит все больше разговоров о потенциальном нападении на Одессу.

Известный таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, какие украинские города сталкиваются с серьезной опасностью и что их может ждать.

К большому сожалению, по ее словам, особенному риску подвергаются Киев, Херсон и Одесса. Да, сейчас многие говорят о том, что может быть с Одессой, и возможно ли наступление.

Именно поэтому на фоне постоянных обстрелов приводится прогноз известного таролога, которая поделилась своим видением ситуации и предупредила украинцев.

"В зоне риска есть Киев. Он будет держать оборону, но тема ракет остается активной. Одессу также будут "цеплять", но не так как Киев. До Львова оккупанты будут дотягиваться, но периодически. Оттуда будет много новостей", - пояснила Хомутовская.

Экстрасенс также упомянула о возможности дальнейших обстрелов Харькова.

Однако если говорить об известных военных экспертах, то они сообщают, что у России на данный момент нет таких ресурсов, чтобы пойти наступлением на Одессу. Даже если они и решаться на это, то оккупантам понадобиться много времени, как и техники и человеческого ресурса.

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