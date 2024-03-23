Шаманка Сейраш рассказала, что россия однажды недавно уже обстреляла свои же территории, ища там бойцов «РДК», но карты таро говорят, что это может повториться снова.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Они разбомбили с самолетов собственное село под Белгородом, куда якобы прорвались росссийские добровольцы. Это село Козинка Гайворонского района, где стояли у границы с Украиной военные. Уже несколько дней там продолжаются ожесточенные бои, и добровольцы воюют с путинскими федералами. Что вышло? Действительно ли погибли бойцы «РДК»? И действительно ли там уничтожена полностью деревня?

Там есть пострадавшие, но я бы не сказала, что там оно прилетело так, как они планировали. Если они целились в какое-то серьезное скопление, чтобы уничтожить, то не удалось. Высокоточное оружие, как обычно, себя высокоточно показало. То есть они решили таким образом, но разве это не прекрасно? россия стреляет по своей территории, бомбит сама себя. Это просто прекрасная новость. россия, которая валит своими же бомбами свою территорию.

А селу их существенный триндец, да. У меня выпадает, что что-то там, словом, не очень село и прямо реально да. Типа деревня, которая готова по миру пойти, потому что вафля полна.

Вот эта ситуация станет темой обсуждения? Испугается ли общество в рф?

А ведь они ограничены. Ну то, что они ограничены умственно, понятно, но они ограничены в вынесении этой информации. Они находятся в тюрьме. Никто не будет о них говорить, об этом никто не будет знать. Никто это не будет обсуждать, эту тему будут пытаться обойти и ни слова о ней не говорить, ни слова, потому что они в тюрьме. Всем плевать.

Кстати, есть намек на то, что подобная ситуация, где россияне гатят по своей территории с жертвами среди своих, а не «РДК», а именно россияне валили по россиянам, живущим на территории россии, а не воюющим на стороне Украины. Ибо Тройка мечей выпадает. У них, вероятнее всего, будет еще какой-то прецедент.

Как сообщала Politeka, Сейраш рассказала, на сколько времени российские добровольцы задержатся в Белгородской области.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, кто стоит за протестами в Польше.