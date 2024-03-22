40 человек погибли и еще более 100 пострадали в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, заявила российская ФСБ.

Как сообщает азербайджанский аналитический центр STEM крупный теракт в Москве, самый большой со времен в Норд Осте. По предварительным данным, перед концертом группы "Пикник" в Крокус Сити Холл, зашли до зубов вооруженные люди и начали стрельбу, убивая всех подряд. По предварительным данным, погибло около 40 человек, сотни раненых. Но по многочисленным видео из соцсетей, число погибших может быть и больше. На концерт "Пикника" 22 марта были проданы все билеты, свидетельствуют данные сайта RedKassa. Об этом же сообщалось в группе «Пикника». В зале, где проходил концерт, 6200 мест, говорится на сайте «Крокуса». Соответственно, максимум в зале могли находиться 6200 зрителей.



В здании холла все еще находятся террористы, спецназ в эти минуты проводит штурм здания, который к тому же еще и начал гореть- над ним видны клубы чёрного дыма. По предварительным данным канала Baza четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

С первых минут теракта бросается в глаза как террористы атаковали Крокус Сити - один из самых охраняемых кстати в Москве зданий. Даже в Норд-Осте основная часть террористов была в масках. Тут же масок ни у кого нет. Установить личности террористов не станет сложной задачей, кадры с камер наблюдения дадут четкие лица. Непонятно, каким образом большое количество вооруженных людей смогли двигаться в стратегически важном районе, на минуточку концертный зал находится - перед зданием правительства Московской области.

В отличие от Норд Оста террористы не предъявили каких либо условий и не держали заложников. Суть в том, что террористы не особо рассчитывали скрыться после содеянного.

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