Нательный крестик – неотъемлемый атрибут христианской веры, который есть у каждого крещеного человека. С момента крещения он становится сильным оберегом для человека, искренне верящего в Бога.

Каждый христианин знает, что нательный крестик - это напоминание о том, что всех праведных после земной жизни ждет Царствие Небесное. По традиции его носят под одеждой, а потеря этого оберега всегда считалась плохим знаком. Вместе с тем, священники в своем большинстве не видят "беды" в потере крестика и трактуют это, как банальную случайность.

Никто не станет отрицать, что если человек теряет нательный крестик, то в голову сразу "карабкаются" самые негативные мысли: "это к беде" или "со мной что-то случится". А между тем, расстраиваться раньше времени не стоит.

Многие говорят, что если человек теряет свой нательный крестик, то это значит, что он уже выполнил свою миссию и больше не обладает силой, а потеря - банальный звоночек для того, чтобы приобрести и освятить новый православный оберег.

Потерять цепочку с крестиком может значить и то, что в близком окружении человека есть скрытые враги, которые пожелали ему зла или даже прибегли к черной магии. Распятие приняло удар на себя, и теперь человеку нужно приобрести новый оберег.

"Потеря крестика ни в коем случае не означает, что Бог от вас отказался или ваша судьба "запятнана", - утверждают священники.

Так, рекомендуется сходить в церковь и купить новый крестик.

Правда, перед покупкой нового крестика церковнослужители рекомендуют всем верующим выдержать трехдневный пост, выстоять службу и поделиться с нуждающимися едой или деньгами. Но после три дня ничего никому не давать.

А вот наши предки были более оптимистичны - потеря крестика воспринималась, как освобождение от прошлой жизни. Они верили, что впереди человека ждет счастье и позитивные изменения в жизни.

Если же вам вернули утерянный крестик, не спешите на радостях его надевать. Для начала поблагодарите человека, не отпускайте его с пустыми руками, даже если он будет отказываться. После чего нужно окунуть амулет в священной воде, можно даже сходить в церковь и приложить крестик к иконе Ангела хранителя.

Кстати, по приметам считается, что найти цепочку с крестиком – сам по себе знак нейтральный, но вот носить найденное распятие как оберег не рекомендуется. Все дело в том, что человек не может знать, был ли крестик подброшен, или же его случайно кто-то обронил.

Еще важно место, где было обнаруено распятие:

в луже – к скорым неприятностям в карьере,

крестик на перекрестке обойдите дальней дорогой, ведь в таких местах обычно раскладывают предметы ритуалов темной магии,

крестик на дороге обещают в скором времени поездку по работе или по личным делам,

найти цепочку с крестиком в траве – обещание перемен в жизни.

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