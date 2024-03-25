В ночь на 21 марта оккупанты устроили своеобразную разведку боем, использовав преимущественно авиационную компоненту крылатых ракет дозвукового типа Х-101 и Х-555 для массированного удара по Киеву.

Кроме того, враг использовал небольшую компоненту баллистических ракет со сложной траекторией перехвата. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, эта атака позволила оккупантам сделать соответствующие выводы и подготовить более массированный удар уже по всей территории Украины, с учетом того, какая компонента противовоздушной обороны где находится. Уже в ночь на 22 марта россияне устроили массированную комбинированную атаку, пустив первой волной дроны-камикадзе.

"Эта схема уже нам знакома очень хорошо: сначала идут дроны-камикадзе, которые отвлекают основную часть средств противовоздушной обороны, заставляют тратить на себя боекомплект, ресурс и, кроме всего прочего, пытаются использовать такие траектории и маршруты полета, чтобы как можно дольше находиться в воздушном пространстве Украины, чтобы к ним было это внимание, к этим единичным малогабаритным объектам", – объяснил Александр Коваленко.

В свою очередь, как рассказал военный обозреватель, начинается вторая волна уже ракетных ударов, и используется комбинированная компонента, основным средством поражения которой являются авиационные ракеты Х-101 и Х-555, также отвлекающая внимание и заставляющая средства ПВО разряжать свой боекомплект.

"А основным ударным элементом как раз и являются ракеты, которые тяжелее всего перехватывать, это баллистические 9М723 и северокорейская КН-23, это ракеты Х-22 и Х-32 и это Х-47М2 "Кинжал". Для более таких массовых террористических ударов, особенно по Харькову использовались ракеты 5В55, ЗРК С-300, а также ЗРК С-400", – добавил Александр Коваленко.

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