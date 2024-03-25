Сейчас для оккупантов оптимальный вариант – это Восточный фронт, поэтому, скорее всего, они будут дальше наступать на территории Донецкой области.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

"Все расписано в российской конституции: Луганская область, Донецкая область, Запорожская и Херсонская – вот в такой последовательности они будут пытаться что-то планировать. Не говорю, что делать, а планировать, по крайней мере", – заявил Роман Свитан.

Эксперт добавил, что без помощи Соединенных Штатов Америки, возможно, нам придется отступать по некоторым направлениям.

"Всё зависит от количества боеприпасов, которые у нас могут быть. То есть, если на данных рубежах, на которых мы сейчас находимся, мы удерживаем с помощью определённого количества боеприпасов российские войска, то, если уменьшатся поставки боеприпасов, надо будет отойти на лучшие рубежи, расход боеприпасов на которых при удержании россиян будет уменьшен. Ну вот и всё, здесь страшиться абсолютно нечего", – отметил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, в основном это также касается Восточного фронта, и там у нас есть ещё две серьёзные линии обороны, которые созданы самой природой. Кроме того, кроме Америки, у нас также есть помощь от Европы, в частности президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что обеспечит Украине 800 тысяч артснарядов.

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