Стало известно, как изменилась ситуация с применением оккупантами дронов-камикадзе Shahed-131/136, а также "Ланцетов" и FPV-дронов.

С начала марта за неполный месяц российские оккупационные войска уже применили для налетов по Украине 428 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из них украинским защитникам удалось уничтожить 357.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале, март 2024 года уже стал третьим по интенсивности применения оккупантами дронов-камикадзе месяцем за все время войны. Этот показатель превышают только декабрь и сентябрь прошлого года - 625 и 504 дронов за месяц соответственно.

Тем временем, по словам эксперта, средний показатель применения оккупантами барражирующих боеприпасов “Ланцет” с начала марта не превышает 10 единиц в сутки.

Что касается применения оккупантами FPV-дронов, то с начала месяца сохраняется средний показатель 150-200 в сутки. Военный обозреватель отметил, что было только несколько пиковых дней, когда рф использовала более 250 дронов в сутки.

"Таким образом, март может стать, как минимум, вторым за всё время полномасштабной войны рекордным месяцем по количеству применяемых российскими оккупантами дронов-камикадзе Shahed-131/136. По применению ББ “Ланцет” и FPV-дронов критического роста показателей не наблюдается", – подчеркнул Александр Коваленко.

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