У российских оккупантов накопилось достаточно ракет для новых атак, и Днепровская ГЭС вполне может снова стать мишенью для врага.

Для массированной атаки 22 марта российские оккупанты использовали почти 90 ракет различных типов, в том числе "Кинжалы", "Искандеры", Х-22, Х-101 и Х-555.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой, у врага достаточно ракет, чтобы повторить подобные атаки.

"Если посмотреть по количеству, так общее количество по каждому виду ракет небольшое, их не надо сильно собирать, у них они есть и так. Они такую атаку по большому счёту, один в один такую же, могут в течение нескольких дней повторить без новых маршрутов, а с новой маршрутизацией – это чуть больше надо времени, минимум неделя, а то и больше. То есть, если масштабные, вообще-то до месяца готовится повторно, если она не была подготовлена до этого", – заявил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, российские оккупанты могут нанести повторные удары в любой момент, в том числе и по Днепровской ГЭС.

"Конечно, могут сейчас уточниться по повреждениям, и могут нанести "Кинжалами" или теми же "Искандерами", это баллистика, удар, и дальше попытаться добить гидроэлектростанцию.

Плотину они не разрушат, там надо ядерный удар, чтобы её разрушить - это нереально, или инженерные работы целые, то есть надо забуриваться в тело плотины, там несколько десятков тонн взрывчатки – ну, это нереально. А вот по гидроэлектростанции могут добивать", - добавил Роман Свитан.

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