Новый опрос YouGov показал, что большинство американцев поддерживают стратегию 45-го президента США Дональда Трампа в вопросе торговли, а вот действующий лидер Джо Байден в этом существенно проигрывает.

21 марта все мировые СМИ писали, что у действующего президента США Джо Байдена впервые с августа 2023 преимущество над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, что давало повод поверить в успех Байдена на выборах. Однако новое исследование "превозносит" уже Трампа, а не действующего Президента.

Так, согласно новому опросу YouGov, больше американцев доверяют подходу 45-го президента США Дональда Трампа к торговле, чем действующему лидеру Джо Байдену, сообщает The Hill.

Опрос YouGov показал, что 42% американцев в определенной степени одобряют подход Трампа к внешней торговле, что на 11% больше, чем у Байдена (31%).

В то же время 28% респондентов полностью или частично не одобряют торговую политику Трампа, в то время как 36% сказали то же о политике Байдена.

Напомним, что будучи 45-тым Президентом США, Дональд Трамп пытался формировать торговые отношения с другими странами исключительно с позиции силы. При нем количество вводимых импортных ограничений расло, а их инструментарий расширялся.

По мнению экспертов, подход Трампа к внешней торговле всегда характеризовался:

попыткой переписать нормы международной торговли по правилам, устанавливаемым американской стороной;

"скептицизмом" в отношении международных институтов регулирования внешнеэкономической деятельности;

пересмотром существующих договоренностей.

Американцы уверены, что нацеленность на доминирование в сфере внешней торговли, скорее всего, будет главным направлением торговой политики Трампа и во время нового срока его правления.

Отметим, что Дональд Трамп уже некоторое время настаивает на повышении тарифов на поступающие из Китая товары. В феврале 2024 года он заявлял, что введет 60-процентные или более высокие тарифы на китайские товары, если его переизберут в Белый дом в ноябре.

Напомним, что не так давно в ходе очередной предвыборной встречи со своими сторонниками бывший президент США Дональд Трамп назвал "величайшим торговцем в истории" Президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что "каждый раз, когда тот приезжает в США, он уходит с 50 или 60 млрд долларов".

"Мне никогда это не удавалось. Он лучший торговец, чем я", — заявлял Трамп.