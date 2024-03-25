Такие операции можно осуществлять только при наличии достаточного количества личного состава и военной техники.

Нашей стороне было бы выгодно создать линии фронта по Белгородской, Курской и Брянской областям, а затем расширить их до Воронежской и Ростовской областей после освобождения Донбасса. О таком варианте высказался военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он подчеркнул, что линия фронта должна соответствовать границам 1991 года и уже должна быть сформирована.

«Начать боевые действия, перенести огонь на территорию противника, это может заставить россию снять войска с важных направлений. Тогда они вынуждены будут перебросить подразделения из Крынок, Работино и даже из Донецка» - высказался эксперт о возможных изменениях на фронте.

Однако, подчеркнул эксперт, такие операции можно осуществлять только при наличии достаточного количества личного состава и военной техники, а также достаточного количества боеприпасов.

«В этом контексте деятельность российских добровольцев играет ключевую роль, так как они отвлекают внимание оккупантов с фронта на территорию Белгородской и Курской областей» - добавил аналитик.

У российских оккупантов накопилось достаточно ракет для новых атак, и Днепровская ГЭС вполне может снова стать мишенью для врага.

"Если посмотреть по количеству, так общее количество по каждому виду ракет небольшое, их не надо сильно собирать, у них они есть и так. Они такую атаку по большому счёту, один в один такую же, могут в течение нескольких дней повторить без новых маршрутов, а с новой маршрутизацией – это чуть больше надо времени", – заявил Роман Свитан.

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