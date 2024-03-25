В ночь на 24 марта ВСУ нанесли массированный удар по военным объектам российских оккупантов на территории Крыма.

Силы обороны Украины поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.

Информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Тем временем оккупационный глава Севастополя развожаев заявил, что это была самая массированная атака за последнее время.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал, что, помимо повреждённых и уничтоженных объектов в виде центра связи и объектов, связанных с системой управления и инфраструктурой российских оккупационных войск, очень воодушевляюще звучат именно сообщения о поражении БДК "Азов" и "Ямал".

"Дело в том, что БДК "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775", – пишет эксперт.

Военный обозреватель напомнил, что большие десантные корабли проекта 775 россия больше не может производить, поскольку во времена СССР они строились на верфи "Stocznia Północna" в польском Гданське.

"Поэтому, даже если эти корабли не ушли на дно, а были повреждены, их ремонт, при определённых повреждениях, просто нереален. Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок... ВС ВСУ сработали на "Отлично!"", – добавил Александр Коваленко.

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