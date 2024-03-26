Проращивать картофель можно на свету или в темноте, для светлого метода рекомендуется использовать довольно удобный метод.

Проращивание картофеля перед посадкой - это простой и популярный способ увеличения урожайности, который может быть выполнен любым дачником дома. Проращивание ускоряет вегетационный период, позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше, и отбраковывает некачественный материал, что значительно повышает урожайность.

Процедура проращивания необязательна, но очень полезна. Проращивать картофель можно на свету или в темноте. Для светлого метода рекомендуется использовать яичные лотки, чтобы стебли росли вертикально и не повреждались. Картофель следует поместить в светлое и теплое помещение с температурой не ниже +18° днем и +12° ночью. Через примерно месяц ростки достигнут длины около 3 см и будут готовы к посадке.

Для темного метода проращивания картофеля, клубни выкладывают на влажные опилки или мокрый песок в темном и прохладном месте на протяжении месяца.

Для увеличения урожайности дачники могут разрезать пророщенный картофель на несколько частей, чтобы получить больше посевного материала. После нарезания на каждой части должен остаться хотя бы один росток. Разрезанные клубни рекомендуется нарезать примерно за 2 недели до посадки на участок, чтобы они успели покрыться корочкой, предотвращающей гниение.

Читайте также:

Хозяйка рассказала, как сеять перец, огурцы и помидоры: будет роскошный урожай.

Простой лайфхак, который увеличит урожай огурцов

Как посеять семена перца для шикарного урожая: хозяйка показала хитрый способ.