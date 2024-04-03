Уже скоро у украинцев появится шанс стать независимыми и разорвать порочный круг.
Об этом заявила астрологиня Инна Гнатюк.
По ее словам, уже в мае 2024 года в нашей стране начнется благоприятный период.
Астрологиня добавила, что после смены главнокомандующего ВСУ украинцы узнают о смене власти.
Она добавила, что это положительно отразится на событиях в нашей стране.
Кроме того, уже весной 2025 года для Украины истечет тяжелое время.
У граждан Украины будет шанс стать действительно независимыми и разорвать порочный круг.
Как сообщила Гнатюк, 29 марта 2025 года истечет период Саде-Сати, когда все переворачивается с ног на голову.
Астрологиня рассказала в YouTube-канале "Прогноз", что в глобальном аспекте этот период можно охарактеризовать так, что из-за огромных потерь огромная боль за многие тысячи лет Украина получила шанс стать по-настоящему независимой.
"Поэтому это будет положительное время для нас и Украины. Вообще, к 2029 году Украина должна урегулировать вопросы с землей и восстановлением разрушенного Россией и войной", – резюмировали астрологиня.
К слову, недавно гадалка предсказала, кто победит в войне.
Как рассказала известная украинская гадалка и целительница, россияне «очень хотят переговоров». Что же касается конца войны, то, по словам гадалки, победительницей будет именно Украина.
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Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.
Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.
Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.