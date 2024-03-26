Сейчас многие мосты под нашим огневым поражением и теперь мы систематически бьем по ключевым точкам, рассказывает военный эксперт.

Россияне понимают, что после уничтожения объектов в Крыму, он станет «неподъемным» для них, именно поэтому они уже строят объездную железную дорогу.Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, сейчас оккупанты пытаются упростить поставки военной амуниции.

«Они хотят упростить себе дорогу на Крымское, Запорожское и Донецкое направление по сухопутному коридору. В ГУР уже подтвердили нашу заинтересованность в уничтожении узлов этой жд. Само железо не надо трогать – пусть строят, нам останется» - заметил эксперт.

По его словам, сейчас многие мосты под нашим огневым поражением и теперь мы систематически бьем по ключевым точкам, уничтожение которых блокирует поставки техники оккупантов.Поэтому им так важно уберечь главный мост:

"Во время атаки на Крым оккупанты снова перекрыли Крымский мост, что является стандартной практикой для российских сил в случае воздушной угрозы для оккупированного полуострова. Они также используют задымление не только для прикрытия Керченского моста" - поделился эксперт.

Однако не весь дым, который виден, обязательно связан с ракетными ударами. По словам Свитана, оккупанты применяют механизмы задымления, хотя, вероятно, не имеют полного понимания работы головки самонаведения ракеты на последнем этапе. Они используют все доступные им механизмы для маскировки военных объектов.

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