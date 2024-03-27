Проверен рецепт вкусного и полезного салата с молодой капустой и редиской, который наполнит витаминами и хорошим настроением.

Молодая капуста и редиска – это непревзойденное сочетание вкуса и пользы. К тому же после долгой холодной зимы так хочется зеленых и легких салатов. Так что можно приготовить сочный, полезный и нежный салат с молодой капустой и редиской.

Ингредиенты понадобятся следующие: молодая капуста – 1 шт, редиска – 100 г, помидор – 1 шт, огурец – 1 шт, зеленый лук, домашний майонез, соль и молотый перец по вкусу.

Рецепт салата с молодой капустой и редиской.

Молодую капусту необходимо нашинковать, а редиску порезать, как хочется – кусочками или полукольцами. Также режем помидор, огурец и зеленый лук.

Особенно вкусным этот салат будет благодаря домашнему майонезу. Можно воспользоваться таким простым рецептом, которым поделилась автор кулинарного блога Виктория.

Нужно 180 г подсолнечного или оливкового масла, 1 яйцо, 1 ч л горчицы, 0,5 ч л уксуса или 1 ч л лимонного сока (с уксусом сохраняется дольше), соль, перец, карри по вкусу.

Сначала к маслу добавляем все ингредиенты, погружаем блендер до самого дна чаши, включаем блендер на высоких оборотах, но его не следует двигать.

«Просто жмем на кнопку и начнет «лезть» майонез. Когда майонез «вылезет» на половину – можно вести блендером по дну чаши. И когда масла остается не много – активно перемешиваем все блендером», – рассказала секрет приготовления густого домашнего майонеза фудблогер.

Такой майонез можно хранить в холодильнике 3-4 дня.

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