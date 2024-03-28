В данный момент необходимо продолжать ведение войны, поскольку противник не может просто остановиться и признать, что вышел из сил.

Россия вернулась к массированным обстрелам из-за проблем с поддержанием высокого темпа наступления. Они столкнулись с уменьшением возможности проведения большого числа атак за сутки, и на некоторых направлениях не могут осуществлять широкомасштабные наступательные действия, заметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Стратегия, выбранная оккупантами, не оправдала себя. Они лишь смогли вытеснить украинские вооруженные силы из Авдеевки, но это произошло скорее из-за нехватки боеприпасов у нашей стороны, считает єксперт.

"По плану у рф перейти в режим накопления наземных сил и ресурсов. Кампания по призыву к переговорам, направленная на замораживание боевых действий, не дала результатов. Вместо этого они сейчас стараются активизироваться на одном из направлений" - поделился эксперт о планах оккупантов на передовой.

Он считает, что в данный момент необходимо продолжать ведение войны, поскольку противник не может просто остановиться и признать, что вышел из сил.

"У российских войск нет реальных успехов в продвижении, поэтому они перешли на другой этап, пытаясь показать, что давление со стороны продолжается, но уже с использованием дальних средств поражения" - заметил эксперт о ситуации с активным обстрелами Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

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