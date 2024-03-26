Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал теракт в «Крокусе» на территории рф и объяснил, как их спецслужбы это все проспали и как дальше будут развиваться события.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эта рубрика будет называться «Хроники войны на россии», или «Хроники войны халифата против россии», или «Хроники войны за халифат на территории россии». Можно называть, как угодно, суть от этого не меняется. Как я и прогнозировал, появляются предупреждения о новых терактах на территории россии, сейчас они распространяются в соцсетях, telegram-каналах. Террористическая организация «Исламское государство» угрожает россии новыми терактами, в том числе и путину, и другим», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, россия проверяла информацию от США о возможности терактов, но, вероятно, через звонки к своим коллегам и союзникам – Талибану, которые любят приезжать в россию и слушать путина. По словам эксперта, очевидно, звонили в Талибан именно потому, что ИГИЛ находится в Афганистане, и талибы могли бы знать об этом теракте, но, как видим, решили умолчать.

«Я думаю, это вполне было бы в логике и стиле талибов таким образом поступить, и они никакой информацией не поделились. Плюс проспали все это на других этапах спецслужбы. Теперь выходит так, что россия консультировалась с одной террористической организацией о вероятности того, что другая террористическая организация может совершить теракт на другой территории. Вот такая история на самом деле», – констатирует Александр Мусиенко.

А теперь мы видим, подчеркивает он, что включается подпольная сеть халифата, которая уже действует на территории россии, время от времени будет выдвигать требования к российским властям, выпускать политические заявления, тексты, которыми будут фактически мотивировать свои теракты.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россия обстреливает Украину независимо от того, бьем мы по их НПЗ или нет, это террор.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, как можно наполнить армию.