Тарологиня Юлия Максимуза заявила, что россияне, конечно, хотят взять Харьков, но им это не удастся, ВСУ опередят эту ситуацию, а Европа держит руку на пульсе посылать ли свои войска.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я не вижу восхищения. Что я вижу? Все равно, как бы то ни было, Тройка жезлов – это я смотрю уверенно в будущее. Есть наши силовые укрепления, наши предупреждены. И предупреждены не только они, мне здесь еще говорят о мире. Если в Харьков сунут или в Киев, тогда реально НАТОвские солдаты могут войти, помочь. Почему? Потому что, если, не дай Бог, захватили Харьков, Киев, это уже серьезный звоночек для Европы, очень серьезный.

На Харьковщине показывает Пятерку жезлов. Это именно из-за внутренних предателей, ждунов, которые ждут и готовят этот плацдарм. Но по карте Умеренность говорят, что все равно их как-то угомонят, их как-то все же сдержат. То есть там их шпионов наши разведчики знают практически в лицо.

Вот хотят захватить, но Королева мечей – это карта войны, Королева кубков – это все-таки более спокойная карта, и это Европа, буквально Европа. Они повернуты друг к другу лицом и говорят, что идут эти тайные переговоры, они давно уходят. Понимаете, мы не знаем, что они в курсе дел.

Они хотели взять, и они пытаются взять это. Выйдет ли у них? Да не получится. Не получится, потому что Десятка жезлов и Семерка пентаклей – это тяжело. Я не увидела наступления. Наступления, захвата, оккупации я не вижу. Помните, когда Харьковщину освободили, была блестящая операция. А сейчас здесь хотят не допустить той ситуации, чтобы потом пришли освобождать. Там предупреждены. Значит, волнения есть, движ есть, захвата Харьковщины нет.

Как сообщала Politeka, Сейраш рассказала, что произошло с селом Козинка и почему россия обстреливает сама себя.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, кто стоит за протестами в Польше.