После недолгого падения цен на огурцы украинские теплицы заметно увеличили стоимость овощей, что отразилось и на розничных рынках. Во второй половине марта производители реализовали огурцы за 105-140 грн/кг по сравнению с началом месяца, когда цены колебались от 85 до 130 грн/кг.

В крупных сетях супермаркетов средняя цена на украинские огурцы составляла около 129 грн за килограмм, на 16 грн дороже, чем в начале месяца.

Эксперты анализируют, что причиной роста цен стали неблагоприятные погодные условия, усложнившие производство во второй половине марта. Также отмечается уменьшение предложения огурцов на рынке в целом, что привело к повышенному спросу на продукцию. Эксперты подчеркивают, что цены на огурцы практически сравнялись с аналогичным периодом в прошлом году.

По состоянию на 27 марта средняя цена на огурцы украинского производства в крупных сетях супермаркетов составила 129,3 грн. за килограмм, что по сравнению с началом месяца (112,58 грн./кг) выявляет значительный рост.

Также следует учитывать, что длинноплодные гладкие огурцы имеют более высокую стоимость, но их предложение на рынке более широкое. В то же время короткоплодные огурцы представлены далеко не во всех сетях.

Отдельные торговые сети предлагают цены на огурцы в пределах 93,59-145,5 грн/кг.

Источник: EastFruit .

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