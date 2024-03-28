Если вы испробовали все методы, но в вашем доме все еще чувствуется неприятный запах рыбы, попробуйте эти советы.

Обед из запеченного лосося или рыбных тако может быть вкусным, но запах , который оставляет за собой приготовленная рыба, может быть менее приятным. Рыбный запах имеет тенденцию задерживаться, оставаясь даже на следующее утро.

Если вы боретесь с этим в своем доме, не волнуйтесь - есть много простых способов избавиться даже от самых стойких запахов. Вот как избавиться от запаха рыбы в вашем доме шестью способами.

Как избавиться от запаха рыбы с помощью уксуса

Уксус предназначен не только для очищения – он также может избавиться от стойкого рыбного запаха. Это объясняется тем, что кислотность уксуса нейтрализует щелочные запахи, оставляя дома свободным от запаха рыбы.

Есть два способа использования уксуса, чтобы избавиться от запаха рыбы.

Оставьте миску с уксусом на прилавке на ночь, вблизи места, где запахи самые сильные. За ночь уксус должен нейтрализовать запахи.

Или прокипятить одну часть уксуса с тремя частями воды на плите в течение 10-15 минут. Когда уксус нагревается и улетучивается в воздухе, он избавляет от любых запахов рыбы.

Как избавиться от запаха рыбы с помощью окна

Только немного свежего воздуха может значительно изменить качество воздуха в вашем доме. Попытайтесь оставить окно или два открытыми на несколько часов вблизи места, где запах сильнейший. Это обеспечит свежий воздух и (надеемся) удалит вонючий воздух.

Чтобы усилить дезодорирующее действие свежего воздуха, поставьте вентилятор перед окном и используйте его, чтобы вдуть наружный воздух. Если у вас уже есть оконный вентилятор, воспользуйтесь функцией вентиляции, которая будет высасывать воздух с запахом рыбы извне. .

Как избавиться от запаха рыбы с помощью специй Хотите заменить этот стойкий запах рыбы гораздо более приятным? Возьмите кастрюлю и откройте шкаф со специями. Наполните кастрюлю водой и положите туда несколько палочек корицы и одну-две чайные ложки молотого имбиря. Затем кипятите наполненную специями смесь в течение 10-15 минут, позволяя ее пряному аромату наполнить воздух в вашем доме. Этот трюк очень хорошо работает, когда его исключает кипячение уксуса на плите как метод, который мы упоминали ранее. Кипящий уксус нейтрализует рыбный запах. Таким образом вы не просто скрываете неприятные запахи, но и полностью избавляетесь от них. Как избавиться от запаха рыбы с помощью освежителя воздуха Если вы спешите или часто готовите рыбу, найдите освежитель воздуха, который нейтрализует запах. Их можно рассеять, когда вы закончите готовить, и они устраняют и заменяют стойкие запахи. Убедитесь, что вы ищете освежитель воздуха, который специально обозначен как «удаляющий запах» или «дезодорирующий», поскольку освежители воздуха без него могут просто замаскировать запахи в вашем доме, а не избавиться от них. Если у вас дома есть домашние животные, еще раз убедитесь, что используемый освежитель воздуха подходит для животных. Запахи и отдушки некоторых освежителей воздуха могут быть вредны для наших четырехлапых друзей.

Источник: thespruce

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