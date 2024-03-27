Таролог Виктор Литовский предупредил, что россия мобилизует силы не только для Украины, в зоне риска другая страна, возможно, даже Грузия, но логики в этих планах на самом деле нет.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Новая мобилизация. Для кого они собирают войско: Европа, Кавказ или Украина?

Очень правильный вопрос, поскольку у нас выпадает карта неограниченного выбора и у нас выпадает формат, что эта мобилизация будет касаться не только Украины. Карта неограниченного выбора говорит, что будет несколько точек, на которые будет направлена эта сила. Тем более, есть большая вероятность, что это не последняя мобилизация, по плану оно выпадает так, что это не последняя мобилизация.

Вообще интересно выпадает насчет нападения. Ну, нас они в покое не оставят в любом случае, но момент того, что может стать жертвой страна, которая в нейтральных или лояльных отношениях с россией.

Может быть, это Казахстан? Или Грузия?

Я не думаю, что это Казахстан. На Казахстан выпадает Десятка жезлов – тяжелая ноша, то есть они не осилят. Грузия находится на стадии определенной опасности. Грузия может быть.

Зачем им развязывать еще один конфликт? Какова конечная цель? Украина, Кавказ… Смысл? Они хотят акваторию Черного моря контролировать? Ведь Черное море омывает и Грузию.

Наиболее рационален смысл, что ты хочешь удержать власть как можно дольше под контролем и ты готов любой ценой это делать. А когда мы спрашиваем формат конечного результата, которого они ожидают, у нас выпадает карта Дурака, карта Отшельника и перевернутое Колесо Фортуны. То есть момент того, что пока нет цели. Мы стараемся искать какие-то рациональные факторы там, где их нет.

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