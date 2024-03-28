Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал статью The Economist о том, что следующие 5-8 месяцев в войне россии против Украины могут быть решающими.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Должен отдать должное, например, The Economist, потому что их журналисты приезжают в Украину, они есть в Украине, и не просто в Украине, они бывают на разных отрезках фронта, то есть знакомятся с ситуацией на месте, а не только интересуются мнением западных специалистов, которые анализируют происходящее», - отмечает Александр Мусиенко.

Речь идет о том, рассказывает он, что россия может прорвать украинскую линию обороны до лета и продвинуться в глубь украинской территории, несмотря на колоссальные потери. И сейчас уже очевидно, констатирует эксперт, что враг сконцентрировался на Востоке, на Часов Яр, на Авдеевском, Лиманском направлении, на Угледаре. По его мнению, россияне могут попытаться к середине лета захватить всю Донецкую и Луганскую области.

«Следовательно, издание The Economist говорит о том, что, с одной стороны, мы знаем и говорим, но так же они подчеркивают это внимание для западной аудитории, что Украина еще сталкивается с нехваткой снарядов и боеприпасов», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Дело в том, объясняет он, что россия выбрала формулу не брать пауз и передышек в рамках этой наступательной кампании, а ВСУ только начали получать снаряды в небольшом количестве, еще ждем поставок по чешской инициативе и голосования за законопроект в США.

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