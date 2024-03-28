Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Хочу спросить именно за Данилова, вот такие изменения сейчас. Почему они были на самом деле и каких результатов нам ожидать?
Я не знаю, как, но это как-то положительно немного отразится с ситуацией Китай-россия.
Норвегия поддерживает нас в небе. Сможет ли Данилов приблизить эту небесную поддержку?
Там что-то не по плану пойдет, но авиация на старте. Несколько стран приготовились. Не так будет, как планируется, там есть планы, есть системы, будет немного по-другому. Но для Украины это привлечение положительного, облегчение, но сначала будет трудно.
Боится ли враг этого предназначения и такого единства?
Да, Крым, там будут сюрпризы.
Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Александр Литвиненко. Он до этого возглавлял Службу внешней разведки. Что ждет этого человека на этом посту?
Ты мне говоришь должности, а у меня картинка, что постоянно будут меняться сейчас кадры. То есть это для нас уже будет не новость. Все равно с ним потом будут какие-то противоречия.
А кого он будет наказывать так показательно?
Показательно сейчас всех будут наказывать в Верховной Раде, жестко все будет. Ну, здесь правильная тактика, никому не доверять, очень сильный слив информации проходит. Абсолютно сузится круг людей, которые будут что-то знать и понимать на самом деле. Будет даваться наоборот другая информация, другие планы, а потом будет все наоборот.
Как сообщала Politeka, Литовский предупредил, что россия мобилизует силы не только для Украины, в зоне риска другая страна, возможно, даже Грузия.
Также Politeka писала о том, что Максимуза рассказала, будет ли наступление на Харьков.