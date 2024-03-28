Медиум Анна Атаманова рассказала, что новое назначение Данилова на самом деле даст Украине много позитива, а что касается нового секретаря СНБО Литвиненко, то там кадры будут меняться постоянно.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Хочу спросить именно за Данилова, вот такие изменения сейчас. Почему они были на самом деле и каких результатов нам ожидать?

Я не знаю, как, но это как-то положительно немного отразится с ситуацией Китай-россия.

Норвегия поддерживает нас в небе. Сможет ли Данилов приблизить эту небесную поддержку?

Там что-то не по плану пойдет, но авиация на старте. Несколько стран приготовились. Не так будет, как планируется, там есть планы, есть системы, будет немного по-другому. Но для Украины это привлечение положительного, облегчение, но сначала будет трудно.

Боится ли враг этого предназначения и такого единства?

Да, Крым, там будут сюрпризы.

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Александр Литвиненко. Он до этого возглавлял Службу внешней разведки. Что ждет этого человека на этом посту?

Ты мне говоришь должности, а у меня картинка, что постоянно будут меняться сейчас кадры. То есть это для нас уже будет не новость. Все равно с ним потом будут какие-то противоречия.

А кого он будет наказывать так показательно?

Показательно сейчас всех будут наказывать в Верховной Раде, жестко все будет. Ну, здесь правильная тактика, никому не доверять, очень сильный слив информации проходит. Абсолютно сузится круг людей, которые будут что-то знать и понимать на самом деле. Будет даваться наоборот другая информация, другие планы, а потом будет все наоборот.

Как сообщала Politeka, Литовский предупредил, что россия мобилизует силы не только для Украины, в зоне риска другая страна, возможно, даже Грузия.

Также Politeka писала о том, что Максимуза рассказала, будет ли наступление на Харьков.