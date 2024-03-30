Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что не только путин может использовать теракт в «Крокусе» для себя, но и люди, которые не прости устроить исламскую революцию в россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, понятно, как путин и его пропагандистская команда использует теракт в «Крокусе», виновны Украина и Запад, здесь ничего нового и интересного. С другой стороны, рассуждает он, учитывая причастность ИГИЛ и таджиков, в россии сейчас начнется еще большее угнетение, пренебрежительное расистское и ксенофобское отношение к мусульманам.

«Сейчас будут всех репрессировать, будут давить, будут провоцировать, будут подливать масло в огонь. Фактически будет то, что называется межнациональной и межрелигиозной враждой. И вот эти кадры начнут появляться, то ли они кому-то ухо отрезают, то ли еще какие-то пытки», - утверждает Александр Мусиенко.

По его словам, если мы действительно начнем видеть такие кадры, значит, есть какая-то провокация, которая идет изнутри россии, есть некий источник этого. То есть, рассуждает эксперт, есть какая-то конспирологическая версия, то есть спецслужбы, которые хотят этим воспользоваться и хотят спровоцировать межнациональный конфликт в россии.

«А кто выиграет от межнационального конфликта в россии? Кто должен выиграть от того, что межнациональный и межрелигиозный конфликт в россии будет прогрессировать и может быть что-то вроде исламской революции? А именно тот, кто прервал молчание не так давно и заговорил о притеснениях мусульман в россии и что недопустимы расизм и ксенофобия. Это рамзан кадыров. И поэтому здесь возникают определенные вопросы: не готовятся ли сейчас это использовать?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что многие высказывания Данилова в публичной сфере не шли на пользу Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал статью The Economist о том, что следующие 5-8 месяцев в войне россии против Украины могут быть решающими.





