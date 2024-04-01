Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал недавнюю неудачную атаку россиян в районе Тоненько и объяснил, почему они перестали считать свои потери в танках и БМП.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«российские войска потерпели серьезное поражение в битве, которое они начали в районе Тоненького, пытались прорвать западнее Авдеевки позиции, которые удерживают наши подразделения. Не смогли это сделать, и они применили большое количество техники. Применено было около 40 танков по разным оценкам, еще около двух десятков БМП, и есть разная информация, сколько было уничтожено», - рассказывает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, в сети уже есть видео техники россиян, которая либо уничтожена, либо повреждена, либо просто оставлена. Во-первых, объясняет эксперт, очевидно, что враг решил центрировано действовать, пойти на прорыв с применением военной техники, чего не прослеживалось несколько недель, чтобы с такой концентрацией идти на одну точку.

Так что, констатирует он, враг ищет щель в обороне, чтобы прорваться, и думает, что в этом им помогут танки и бронетехника, можно понять, что эта неудачная попытка прорыва не последняя.

«Следующий момент, о чем нам может свидетельствовать эта атака, это то, что враг пытается утилизировать свои танки, что они относятся уже к танкам и бронемашинам как к чему-то такому совершенно неважному, что они готовы смириться с такими потерями. Поскольку трансформируется поле боя, как известно, и непосредственно на поле боя сейчас роль играют дроны, будут играть роботизированные системы и с одной, и с другой стороны», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что мы не зря подозреваем кремль в причастности к теракту в «Крокусе», у путина действительно из этого есть только выгода.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, кто выиграет от межнационального конфликта в россии после теракта в «Крокусе».