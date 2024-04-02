Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что в общем апрель выдастся сложным для Киева, в частности, первая неделя, на которой будет серьезный прилет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что ждет Киев? Сейчас угроза реальна?

Месяц будет не спокойный, особенно сейчас, первая неделя, которая идет. Давайте я вам расскажу, что показал Оракул. Смотрите, первая карта на первую неделю выпадает Raga/Niyati – это когда у человека очень много желаний, стремлений, но они не могут осуществиться, нет возможности осуществления. С чем это связано?

На первой неделе будут серьезные обстрелы по Киеву. И эти обстрелы связаны с тем, что уже предатели сдали точки, сдали конкретные координаты. То есть говорится о том, что обстрелы которые планируются на первую неделю апреля в Киеве - это запланированные террористические акции, террористические удары.

Что показывает первая Raga/Niyati? Куда могут быть направлены эти обстрелы. Значит, это, возможно, торговые центры, рестораны, вообще какие-то развлекательные комплексы, все, что связано с удовлетворением желания людей. То есть, знаете, огромный торговый комплекс, при котором и рестораны, и кафе, и банки, то есть везде, где люди говорится удовлетворяются.

Что произойдет? Сильнейшее искушение и прекращение действия этого помещения. То есть это здание, которое, может, потом уже будет разрушено, прекратит свое существование. При этом у людей возможен нервный срыв, очень большое чувство обреченности. Если действительно это произойдет, у людей будет очень сильное чувство опустошенности, депресси. То есть это удар по какому-то значимому объекту в Киеве.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что новое назначение Данилова на самом деле даст Украине много позитива.

Также Politeka писала о том, что Александрова прокомментировала сообщения о возможных терактах со стороны рф на территории Харьковской и Одесской области.