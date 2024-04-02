Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Что ждет Киев? Сейчас угроза реальна?
Месяц будет не спокойный, особенно сейчас, первая неделя, которая идет. Давайте я вам расскажу, что показал Оракул. Смотрите, первая карта на первую неделю выпадает Raga/Niyati – это когда у человека очень много желаний, стремлений, но они не могут осуществиться, нет возможности осуществления. С чем это связано?
На первой неделе будут серьезные обстрелы по Киеву. И эти обстрелы связаны с тем, что уже предатели сдали точки, сдали конкретные координаты. То есть говорится о том, что обстрелы которые планируются на первую неделю апреля в Киеве - это запланированные террористические акции, террористические удары.
Что показывает первая Raga/Niyati? Куда могут быть направлены эти обстрелы. Значит, это, возможно, торговые центры, рестораны, вообще какие-то развлекательные комплексы, все, что связано с удовлетворением желания людей. То есть, знаете, огромный торговый комплекс, при котором и рестораны, и кафе, и банки, то есть везде, где люди говорится удовлетворяются.
Что произойдет? Сильнейшее искушение и прекращение действия этого помещения. То есть это здание, которое, может, потом уже будет разрушено, прекратит свое существование. При этом у людей возможен нервный срыв, очень большое чувство обреченности. Если действительно это произойдет, у людей будет очень сильное чувство опустошенности, депресси. То есть это удар по какому-то значимому объекту в Киеве.
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