Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что прежде всего нам нужно введение западных войск в Украину с любой целью, это будет прецедент, а дальше уже их задачи вполне могут измениться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«О европейских солдатах и европейских войсках в Украине дискуссии продолжаются. Высказался об этом и министр обороны Эстонии. Господин Певкур сказал, что Франция предлагает вводить именно тренировочные миссии. Он объяснил слова Макрона о том, что речь идет именно об учебно-тренировочных миссиях, речь не идет об участии в боевых действиях», - рассказывает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, здесь он традиционно и последовательно придерживается другой точки зрения. Как он объясняет, сначала может быть любой прецедент, условия и основания ввода войск могут быть совершенно разными, здесь важно, чтобы ввод войск вообще состоялся, а дальше уже может все повернуться неожиданным образом.

То есть, констатирует эксперт, сначала это действительно может быть учебно-тренировочная миссия, потом, например, разминирование, подготовка наших саперов, охранные мероприятия в тылу, а потом вдруг окажется, что эти войска готовы участвовать в боевых действиях.

«Заявив о том, что Франция готова будет ввести войска, Макрон очертил красные линии. И он назвал эти красные линии – это Киев и Одесса. Соответственно, я думаю, что это сигнал для россии: если российские войска будут продолжать агрессию, будут угрожать Киеву, Одессе, Франция будет готова вмешаться», - подчеркивает Александр Мусиенко.

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