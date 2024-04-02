Тарологиня Стелла рассказала, что россияне действительно строят себе планы о захвате украинской столицы, но их здесь никто с хлебом-солью не ждет и мы готовы к наступлению.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас в Киеве паника, укрепляют уже не первую линию обороны, и не вторую. Ходят слухи, что россия готовит снова штурм Киева. И уже говорят настолько серьезно об этом, что летом нас ждет снова возвращение оккупантов той же дорогой. Давайте посмотрим, будет ли это действительно так?

Это наступление, о котором уже говорят не один день, действительно об этом тарахтят. Я всегда говорила, что большие города у нас уже не могут быть оккупированы. Возможно, у россиян могут быть какие-то небольшие успехи, ну, возможно, там на Донетчине, где они есть, где они толкутся, возможно, там где-то небольшой успех, небольшие населенные пункты, но и это будет временное.

Планы оккупантов на лето. Они думают, собрались, куча людей планируют, обмусоливают, обсуждают это. Вот планы есть, они говорят, но финишная карта на планы – Девятка мечей. Это момент, когда мы разговариваем, мы планируем, но мы еще не четко понимаем, как будет происходить, и, скорее всего, фиаско.

Почему? Потому что, когда они напали на страну, которая была совершенно неподготовлена, и почему-то они вылетели из Киева. Вы представляете через два года? И оборонная линия есть, и ПВО есть, и воинские части. Они же понимают, что никто не стоит с хлебом-солью, не ждет. Это такое понимание: если мы даже будем двигаться, то нас ждет там Девятка мечей – это карта кошмара.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что в целом апрель покажется сложным для Киева, в частности, первая неделя, на которой будет серьезный прилет.

Также Politeka писала о том, что Александрова прокомментировала возможные диверсии россии в Украине.





