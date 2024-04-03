Политолог Андрей Золотарев заявил, что в апреле-мае время уже поджимает, и нам нужны поставки оружия от Запада, а также реально смотреть на мобилизационный потенциал страны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Пик был в первой половине 2023 года, после этого объемы поставок вооружений, боеприпасов неуклонно снижались. Если в апреле-мае не начнутся снарядов по чешской инициативе, дело будет плохо. И не только это», - подчеркивает Андрей Золотарев.

По его словам, у нас еще острый дефицит артиллерийских систем, поскольку идет интенсивный настрел стволов, и стволы надо менять. К тому же, добавляет эксперт, ресурс стволов гаубиц стандарта НАТО будет поменьше, чем у советских, поскольку есть технические требования, а как говорят люди с фронта, лимиты давным-давно превышены.

«То есть очень много проблем такого толка. Что касается мобилизации, ну, цифра 500 000, чисто такое ощущение, что ее вбрасывали политтехнологи. Поскольку, говоря о 500 тысячах, надо иметь прежде всего в виду то, в состоянии ли мы этих людей подготовить, одеть, обуть, вооружить, разместить. Явно, если посмотрим ситуацию с бюджетом, денег на это нет», - рассуждает Андрей Золотарев.

Тем более, напоминает гость программы, и президент уже прямо сказал, что 75% мамериканских средств остается в Соединенных Штатах по большому счету. Так что, подытоживает он, максимум сейчас Украина может мобилизовать 200 тысяч человек, 300 тысяч – это уже с перебором, но больше не потянем ни по финансовым, ни по иным мобилизационный причина.

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