Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ситуация в Белгородской области. А я хочу напомнить, что это уже стало линией фронта, туда распространяются действия. Потому что там довольно часто прилетают дроны по военным объектам, там взрывы, люди в панике. Так же произошло за прошедшие несколько дней аварийные сбросы, то есть аварийные исходы боеприпасов из российской авиации Су-34, управляемые авиабомбы, которые враг пытался сбросить на Харьков», - рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет эксперт, под прицелом был Харьков, туда россияне постоянно наносят удары гражданской инфраструктуре, страдают граждане. Тем не менее, констатирует он, эти бомбы упали как раз в одном из сел Белгородской области, где была операция, эвакуировали население, саперы и т.д.

«Но, кроме того, что россия сама наносит удары по Белгородской области, там происходят боевые действия. Люди в панике, власть ничего не может с этим поделать. И, конечно, это ключ к успеху обороны Харькова – распространение так или иначе боевых действий на территории Белгородской области. Это та буферная зона, которая должна оберегать Харьковщину и Харьков от возможных агрессивных действий врага», - объясняет Александр Мусиенко.

Если же говорить об агрессивных действиях врага, отмечает он, то сейчас появляется информация об группировках из 100-150 тысяч, которые в конце весны, в начале лета могут пойти на Харьковщину и Сумщину. К тому же, добавляет эксперт, активизировались российские ДРГ в частности на Сумщине, и чтобы этого всего не произошло, нам нужно безопасное пространство на Белгородщине и Курщине.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что прежде всего нам нужно введение западных войск в Украину с любой целью, а дальше уже их задачи вполне могут измениться.

Также Politeka писала о том, что Золотарев оценил проблемы фронта в данный момент.





