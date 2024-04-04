Медиум Анна Атаманова рассказала, что сейчас россияне постараются выигрывать себе время, говорить о каких-то договоренностях, но наш президент на это не пойдет, нужно дождаться лета, когда мы станем сильнее.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Многие астрологи говорят за то, что с 8-го по 12-ое будет самый тяжелый период. Давай просмотрим этот период на карте. И есть ли угрозы, для кого эти угрозы?

В этот период активно будут подсовывать договоренности, заставлять покинуть те территории, на которые они уже зашли. Потому что у них немного сейчас должен быть такой период, как говорится, переобувания. Есть определенный сбор страшного оружия, но основного они еще не добрали, поэтому им нужно выиграть это время и идти дальше на другие страны.

Но я вижу, что будут отклонены эти договоренности, Владимир Зеленский до последнего будет стоять, как бы на него не давили, он отклонять будет. Дети, да, будут давить. Самое слабое место – это дети. Предлагают, что есть дети, которых можно вернуть, а ты тем самым поднимешь свой рейтинг. Но потеря будет более серьезной. Это сейчас перед выбором. Давят на жалость, давят на Владимира Зеленского. Дети – это слабое место вообще, самое слабое, не территории, а дети.

Он много ездит по тем местам кощунства, его глаза настолько видели ужаса. А их российский президент и те, кто маски одевают, вообще этим не интересуются. А вот он (ред. – Зеленский) своими глазами видит, стальное у него делается сердце для того, чтобы за каждого ребенка держать меч перед врагом, перед Дьяволом.

Сейчас бой сильнейший на небе. Там очень большие бои происходят, очень большие бои, темная сила против светлой силы. И действительно, по количеству темных сил, темных энергий сейчас больше. Нам нужно дождаться лета, в летний период Украина становится сильнее.

Как сообщала Politeka, Гнатюк рассказала, когда для Украины начнется благоприятный астропериод.

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