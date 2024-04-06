Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что мобилизация в россии встретит огромный негатив в СМИ, поэтому придется силой загонять людей на фронт, но и там у них ничего не получится.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Получится ли у них провести мобилизацию и собрать войско против нас?

Нет, нет и нет. Как раскрыл оракул, у них есть планы по Харькову, у них есть планы все-таки, да, по Одессе, операции, которые они запланировали, но своих результатов они в апреле не достигнут, своих целей.

Значит, первое – вот эта вся кампания по мобилизации столкнется с такой волной негатива в СМИ, что, в общем, не будут туда люди бежать в эти военкоматы и мобилизоваться. То есть им придется опять людей вылавливать, насильно вести куда-то, опять выгребать бедное население из бедных республик. То есть это такая очень-очень принудительная мобилизация.

Смогут ли они их мобилизовать? Ну, не смогут. То количество, которое им надо, не смогут мобилизовать, и даже об этом речь не идет вообще. У них не получится.

Попытку наступления они предпримут, они предпримут и на Харьков попытку наступления, и на Одессу. Возможно, то ли это Змеиный остров будет, то ли они к какой-то границе пытаются подойти, какой-то границе Одесской области. Но в обеих случаях они понесут огромные потери. Огромные потери, ранения и, скорее всего, что ранения как и людей, так и, допустим, лодки подводной, то есть она будет уже не способна куда-то плыть и так далее.

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