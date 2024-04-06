Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал успешный удар по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области и объяснил, что это снизит возможности россиян обстреливать Украину.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, под утро прогремели взрывы у российских аэродромов, в частности, очень важный в этом контексте аэродром «Морозовск» в Ростовской области. Он объясняет, что там базируют самолеты Су-34, которые сбрасывают КАБы по украинским городам и пытаются делать это вдоль линии боевого столкновения на украинские позиции.

«Я говорил, как важно атаковать объекты в Ростове-на-Дону и в Ростовской области. Потому что надо понимать, что там сконцентрировано много разных сил и средств, там находится штаб 8-й армии, находился Южный военный округ. И, соответственно, там штабы, там воинские части, там логистика, там аэродромы, там боеприпасы, снаряды, нефтебазы», – объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает Новочеркасск, где на прошедших неделях ударили по ГРЭС, ответственной за обеспечение штаба Южного военного округа. Тогда, отмечает эксперт, россияне начали вопить, мол, как так, свет исчез, ПВО совсем ничего не прикрывает.

«И сейчас «Морозовск». Я думаю, что следующим объектом будет Ростов-на-Дону, военные базы, аэродромы, где могут приземляться Ил-76. Почему это важно? Потому что как раз с помощью этих военно-транспортных самолетов россия перебрасывает и транспортирует мобилизованных, то есть они используют для перебрасывания живой силы, а затем эти мобилизованные фактически перемещаются и передислоцируются на Донетчину, на Юг, на другие направления», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Гордон рассказал, что на самом деле лукашенко хотел занять место Ельцина, но не получилось, и все эти 24 года он действительно ненавидит путина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему важно держать Белгородщину под ударом.





