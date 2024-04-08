Для выполнения особо важных государственных задач за границей официальным представителям страны необходимы дополнительные гарантии беспрепятственной деятельности и защиты. Такие гарантии согласно международным договоренностям предоставляются тем, кому государство выдало дипломатический паспорт. Что это за документ, кто может его получить и сколько их выдается в стране, написал у себя в блоге Владимир Богатырь, адвокат, Заслуженный юрист Украины

Статус предъявителя

Статус дипломатического паспорта определяется ст. 23 Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Это документ, удостоверяющий личность, подтверждает гражданство Украины во время пересечения государственной границы и пребывания за пределами Украины и дает право такому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину.

И из такого определения непонятно, чем он отличается от обычного зарубежного, фактически выполняющего те же функции.

В конце этой статьи особо отмечается, что дипломатический паспорт Украины содержит текст на украинском и английском языках: «Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит все компетентные органы власти беспрепятственно пропускать предъявителя этого паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защиту».

На практике это проявляется в «льготах» при пересечении государственных границ (например, отдельный коридор без общих очередей и безвизовый въезд в некоторые страны), а также определенные гарантии, в том числе в случае возникновения конфликтных ситуаций. Государственные и правоохранительные органы всех стран, безусловно, будут относиться к обладателям дипломатических паспортов с большим уважением.

Порядок оформления, выдачи, обмена, возврата государству, хранения и уничтожения дипломатических паспортов Украины определяется Положением, утвержденным Указом Президента от 12.05.2015 №264/2015 .

По работе и не только

Особое отношение государственных органов, в том числе иностранных государств, безусловно, связано не с выдающейся личностью предъявителя паспорта, а с теми особыми государственными функциями, которые он выполняет от имени Украины.

И по общему правилу дипломатический паспорт оформляется Министерством иностранных дел (во взаимодействии с Главным вычислительным центром Единого государственного демографического реестра и Государственным центром персонализации документов) и выдается на работу, связанную с выездом за границу и представительством нашей страны. Именно поэтому, когда такой работы нет, он должен сдаваться на хранение в МИД. Хотя есть и исключения.

По этой логике паспорт оформляется на пять лет и выдается «на руки» только на определенные сроки:

ТОП-чиновникам и их супругам (Президенту, Председателю ВР, Премьер-министру и министру иностранных дел) - срок пребывания в должности;

дипломатам и чиновникам (а также супругам и детям), постоянно работающим за границей в дипломатических учреждениях Украины и международных организациях по квоте Украины - на срок пребывания в долгосрочной командировке;

другим должностным лицам (дипработникам, нардепам, министрам, председателю Конституционного Суда, секретарю СНБО, членам официальных делегаций на переговоры), когда речь идет об их выезде в служебную командировку за границу — на срок такой командировки. Поскольку паспорт хранится в МИДе, его выдача осуществляется на основании представления руководства государственного органа.

Интересно, что в перечне упоминаются две ныне существующие должности: Председателя Верховного Суда Украины (сегодня этот суд не содержит Украины в своем наименовании) и Главы Администрации Президента Украины (превратившейся в Офис). Понятно, что с реформами банально забыли внести изменения. Впрочем, с формальной точки зрения руководитель ОП и руководитель судебной власти не могут претендовать на «корочку» по своим должностям.

Из этого правила предусмотрено два исключения. Они касаются экс-президентов и лиц, которым был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и их супругов. За ними сохраняется право на пользование дипломатическим паспортом пожизненно даже после окончания профессиональной деятельности. Также, в виде исключения, дипломатический паспорт может оформляться и выдаваться любому, кто выполняет особо важные функции в области внешних сношений. Для этого необходимо письменное решение министра иностранных дел Украины, если на это есть письменное разрешение Президента Украины.

Языком цифр

Мы поинтересовались у Министерства иностранных дел о количестве выданных и действительных дипломатических паспортов Украины.

И, по данным ведомственной информационной системы МИД, за период с 21 мая 2015 года (когда в министерстве начали применять Единый государственный демографический реестр) по настоящее время всего было оформлено 7025 дипломатических паспортов. Из них:

6118 (87,1%) – сотрудникам органов дипломатической службы Украины;

589 (8,4%) – по ходатайству Аппарата ВР;

318 (4,5%) – представителям других государственных органов Украины.

Определенный всплеск в их оформлении наблюдался в 2019 году среди народных депутатов. Тогда им было выдано около двухсот документов. Ведь именно в этом году состоялись внеочередные парламентские выборы и новые слуги народа сочли необходимым получить дополнительное подтверждение своего особого статуса.

А вот после начала полномасштабного вторжения интерес к оформлению дипломатических паспортов упал на треть. Так, если в 2021 году было оформлено 931 документ, то в следующем – только 584. И это был наименьший показатель за все годы. Действительно, когда говорят пушки, дипломаты молчат.

Нюансы уничтожения

Впрочем, из всех оформленных дипломатических паспортов лишь чуть более половины (3695) остаются действительными. Зачастую по истечении срока действия и прекращения оснований для оформления, например, освобождения от должности. И за исследуемый период, по данным МИД всего было уничтожено 2692 паспорта.

Но отдельно министерство также сообщило нам о признании недействительными (без уничтожения) 223 паспорта. Очевидно, это напрямую связано со скандалом 2022 года, когда после полномасштабного вторжения принялись наводить порядок с находившимися на руках у народных депутатов дипломатическими паспортами. Тогда МИД несколько раз обращался к народным избранникам с просьбой вернуть документы. Но они проигнорировали законные призывы ведомства. Все дипломатические паспорта, которые не были своевременно возвращены народными депутатами в МИД на хранение, были признаны недействительными. Тогда чиновники даже выпустили отдельное разъяснение . Правда, в августе 2022-го речь шла о 225 паспортах. Почему сегодня число стало на два меньше — неизвестно.

Главным документом определяющим дипломатические привилегии и иммунитеты является Венская конвенция о дипломатических сношениях . Логика состоит в том, что дипломатический иммунитет должен действовать только в отношении должностных лиц, аккредитованных в стране пребывания, или въезжающих или уезжающих из принимающей страны. Статистика же указывает на достаточно широкий круг должностных лиц, которым выданы такие паспорта.