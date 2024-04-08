Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россия может уменьшить эти непрерывные обстрелы Харькова, если бы российские добровольцы создали настоящий кризис в Белгородской и Курской областях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Первое, что должно быть, – это постоянные рейды российских добровольцев по территории Белгородской и Курской областей. На этих территориях враг должен постоянно быть в беспокойстве, у них должны гореть военные объекты, у них должны гореть склады с вооружением, которые там есть», - утверждает Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, эти добровольцы должны выслеживать пусковые установки С-300, ведь ракет у россиян много, а вот пусковых установок – нет, их нужно обезвредить или уничтожить, это значит, что у врага будет меньше возможностей обстреливать Украину.

«То есть Белгородская, Курская области должны превратиться в поле боя для россии. Они должны направлять туда свое внимание, они должны иметь катастрофу, не знать, что делать, как эвакуировать людей, куда. Люди должны увидеть все последствия преступной агрессивной войны россии против Украины и почувствовать их на себе. И чем глубже, чем дальше в россии будут это чувствовать, чем больше это будет создавать для них негативный эффект и влияние, тем лучше. Поэтому удары должны продолжаться и по нефтебазам, которые там есть, и по военным объектам», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, «РДК», легион «Свобода России», батальон «Сибирь» должны выступить с мощной политической кампанией. Сейчас, констатирует он, появилась новость, что они остановили открытую фазу своих действий, как они сами сообщили. Эксперт полагает, что сейчас эти добровольцы могут заняться оценкой результатов, набираться новых сил, пополняться новыми членами движения и готовиться к продолжению своих действий.

Как сообщала Politeka, Фейгин заявил, что последние успешные атаки по аэродромам в разных областях россии будут достаточно болезненными для москвы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил возможности россиян после последних ударов по их аэродромам.





