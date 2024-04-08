Об этом он рассказал на канале «Прогноз».
Действительно ли есть такой вариант, что враг может повторить поход на Киев (ред. – в июне)?
Больше никаких серьезных потерь Украина не понесет. Будет враг пробовать, не будет враг пробовать… Это уже в прошлом. Вопрос сейчас стоит: когда и каким образом победит Украина? Все остальные действия направленны на то, чтобы вывести людей из себя в Харькове. Или бомбежки в Одессе имеют только одну цель – создать состояние слабости, что мы ничего не можем.
Будет ли какое-то улучшение в Харькове, на Сумщине, на Одесском направление?
Почему будет улучшение? Не будет. Будет, наоборот, все ужесточится. Вы понимаете, чем ближе будет подходить момент развала соседней северной страны, тем больше будет напряжение и тем больше будет создаваться таких проблем. Это же совершенно очевидно.
Когда враг не может ничего сделать на фронте, когда никаких шансов не остается, у них остается последний рубеж - это террор. И этот террор будет нарастать по мере того, как мы будем ближе к победе. Это же очевидно.
Это обострение будет в самом своем пике. Вопрос просто в том, что хватит тянуть эту колбасу, ее нужно уже отрезать и завершить, даже если это будет завершение, связанное с какими-то ужасами, к сожалению. Знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А здесь, в этой ситуации есть все возможности для победы. Так что не грустите.
Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что мобилизация в россии встретит огромный негатив в СМИ, поэтому придется силой загонять людей на фронт.
Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, когда закончится тяжелый период для Украины.