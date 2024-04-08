Астролог Алакх Ниранжан заявил, что Киев россиянам уже не взять, но вот ракетный террор украинских городов не прекратится, пока россия полностью не проиграет войну.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Действительно ли есть такой вариант, что враг может повторить поход на Киев (ред. – в июне)?

Больше никаких серьезных потерь Украина не понесет. Будет враг пробовать, не будет враг пробовать… Это уже в прошлом. Вопрос сейчас стоит: когда и каким образом победит Украина? Все остальные действия направленны на то, чтобы вывести людей из себя в Харькове. Или бомбежки в Одессе имеют только одну цель – создать состояние слабости, что мы ничего не можем.

Будет ли какое-то улучшение в Харькове, на Сумщине, на Одесском направление?

Почему будет улучшение? Не будет. Будет, наоборот, все ужесточится. Вы понимаете, чем ближе будет подходить момент развала соседней северной страны, тем больше будет напряжение и тем больше будет создаваться таких проблем. Это же совершенно очевидно.

Когда враг не может ничего сделать на фронте, когда никаких шансов не остается, у них остается последний рубеж - это террор. И этот террор будет нарастать по мере того, как мы будем ближе к победе. Это же очевидно.

Это обострение будет в самом своем пике. Вопрос просто в том, что хватит тянуть эту колбасу, ее нужно уже отрезать и завершить, даже если это будет завершение, связанное с какими-то ужасами, к сожалению. Знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А здесь, в этой ситуации есть все возможности для победы. Так что не грустите.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что мобилизация в россии встретит огромный негатив в СМИ, поэтому придется силой загонять людей на фронт.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, когда закончится тяжелый период для Украины.