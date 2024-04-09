Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал колонку в The Daily Telegraph с подписью глав МИД Британии и Франции о необходимости восстановить Антанту без россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, некоторые пункты в этом материале прямо подтверждают его прогноз, который он сделал еще в сентябре и который воспринимался в целом скептически: британско-французские войска появятся в Украине на определенном этапе, и это будет военный союз вокруг Украины.

«И я считаю, что место в этой Антанте сегодня вместо тогда российской империи в Первой мировой войне по праву должна занять Украина. Парадоксальная вещь, что тогда, более 100 лет назад, эти государства вообще не видели смысла существования Украины как независимого государства, все воспринимали через призму российской империи, а сейчас по-другому», - подчеркивает Александр Мусиенко.

В этом материале, рассказывает он, отмечается, что мир должен быть более безопасен, что Украина должна победить в войне, иначе проиграет весь мир, и прямой отпор путин будет стоить гораздо больше, чем помощь Украине. А самое главное, утверждает эксперт, что все это говорилось во время февральской конференции в Париже, после которой как раз Макрон и заявил, что в Украину нужно будет отправить войска, а любые красные линии стоит стереть.

«Мы видим, что сегодня создается мощный военный блок европейских государств. Британия, пользуясь тем, что Соединенные Штаты пошли в решение внутриполитических проблем и с головой ушли в избирательную кампанию, перехватывает лидерство вместе с Францией. То есть они хотят быть первыми в Европе, давать отпор россии и поддерживать Украину», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Белгородская, Курская области должны превратиться в поле боя для россии.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал о том, как будет развиваться ситуация на фронте.





