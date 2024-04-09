Шаманка Сейраш сделала расклад таро и сообщила, что россияне и дальше будут бить по целям, когда туда приезжают спасатели, но и Украина будет корректировать работу служб так, чтобы минимизировать потери.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Враг избрал новую стратегию. Он обстреливает жилые дома дважды. Сначала бьет по гражданскому населению, а затем по людям, которые спасают. Вот эта трагедия, которая произошла в Харькове и не только в Харькове, будет повторяться в этом месяце?

К сожалению, да. И эта тактика для них не совсем нова. К примеру, по Харькову они ее использовали в начале войны. Они делали то же самое. Особенно когда доставали РСЗО, они делали один в один то же. То есть это для них не новая практика, но сейчас они решили таким образом терроризировать еще больше. Да, вероятнее всего, повторение будет.

Сейчас мы пытаемся с нашей стороны минимизировать какие-либо возможности для подобных действий. То есть, вероятнее всего, я так подозреваю, службы будут приезжать, возможно, не сразу или где-то в стороне становиться, словом, не купчиться, пока не будет четкого понимания, что больше ничего не летит.

Враг вывел корабли в Черное море, у которых очень большой заряд. Готовит ли враг вот на эти дни, с 9-ого по 12-ое какие-то ужасные обстрелы Украины?

Обстрелы в целом по нам будут, я имею в виду в целом. За этот период времени выпадает Королева мечей, то есть обстрелы будут. Массированный обстрел какой-то, который можно назвать более массированным, чем сейчас они кошмарят, реально возможен. Я не скажу, что прямо с 9-го по 12-ое, но где-то вот до середины апреля, то есть, может, 15-ое, 17-ое - да, выпадает Башня.

То есть это ближайшая какая-то неделя, до двух недель – да, выпадает, что они, скорее всего, задействуют большее количество своих возможностей. И, опять-таки, это касается прежде всего инфраструктурных и военных объектов.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что мобилизация в россии столкнется с огромным негативом в СМИ, поэтому придется силой загонять людей на фронт.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал о том, как будет развиваться ситуация на фронте.