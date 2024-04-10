Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление главного дипломата Европы Борреля о том, что великая война уже в Европе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, на фоне того, что США все больше заняты внутренней политикой и президентскими выборами, в Европе идет конкуренция за то, кто будет лидером в этой ситуации, кто будет первым, кто будет реализовать возможную идею стратегической автономии Европы.

«путин допустил большую ошибку, и те обозреватели так же, которые говорили о том, что Европа не сможет без США ничего делать, не ступит ни шага и ослабит поддержку в частности Украины. Они ошибаются. Почему? Потому что мы видим, Европа действительно делает шаги и принимает меры для собственной обороны и безопасности», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно он упоминает и о новой Антанте, о чем говорили главы МИД Британии и Франции, о том, что эти страны объединяются и готовят почву для нового военного союза в Европе. По словам эксперта, там будет Украина, конечно, а также вполне могут присоединиться Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии, Польша, это мощная команда.

«Теперь включается и Боррель от Европейского Союза фактически, он говорит о том, что, ну, да, эта идея важна, мы должны о ней помнить, потому что это имеет значение с точки зрения безопасности Европы, и давайте нарабатывать решения независимо от того, кто президент США», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Доний оценил решение разрешить студентам выезжать за границу.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какой военный союз готовят Украине Британия и Франция.





