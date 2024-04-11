Медиум Анна Атаманова прокомментировала принятие законопроекта о мобилизации и рассказала, как все будет происходить, что изменятся и какие ограничения будут реально работать.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Этот закон поставит мужчин в еще хуже положение, чем есть?

Здесь как-то наоборот будет, здесь не будет жестче. Будут какие-то нововведения такого плана, что смягчение, но это будет так казаться, финансовые, я думаю, возможности больше так откроются. А с другой стороны, да, нужно будет мобилизоваться тем, кто не должен был раньше идти.

Многие ли мужчины будут оштрафованы за то, что они не пришли и не стали на военный учет?

Да, именно финансовые будут уловки и наказания. Да. Путешествия, ограничения в дороге – это точно.

Будут ли доставать мужчин из-за границы? Ибо очень интересная норма в законодательстве, что мужчины будут ограничены и за рубежом, если они не станут на военный учет. В частности, не смогут получать документы.

Здесь очень сложно абсолютно каждого из мужчин достать, но ограничения будут, официально у кого работа. Там будут ограничения. Права, получение каких-то льгот, это также будет влиять. Но полностью нет такого, я не вижу, что абсолютно все уехавшие мужчины, которые не имеют права находиться за границей, вернутся, нет.

Смогут ли мужчины спокойно управлять автомобилем? Будут ли вылавливать на дорогах тех, кто не стал на военный учет?

Да, вот с рулем, с правами будет связано. Ограничения будут, да. Руль, авто, да-да, поездки между городами так же.

Даже я как-то чувствую, что поход к врачу, к терапевту, там уже будет отмечаться визит или прохождение врачей, кто, когда обращался, перечень будет в школах родителей и тому подобное, полный перечень, банк, банковые учреждения.

Как сообщала Politeka, Сейраш сделала расписание таро и сообщила, что россияне и дальше будут бить по целям, когда туда приезжают спасатели.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, выбьют ли ВСУ россиян с левобережья Херсонщины.





