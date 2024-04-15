Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление спикера Джонсона о том, что Палата представителей и республиканцы в целом понимают необходимость поддержки Израиля.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть, исходя из этого, непонятной сегодня остается формула, как будут голосовать, будет ли в пакете поддержка Украине. Хотя спикер по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби говорит, что есть поддержка, есть голоса для поддержки и Украины, и Израиля. Безусловно, этот вопрос нужно голосовать в пакете», - рассуждает Александр Мусиенко.

Если Соединенные Штаты не будут голосовать по этому вопросу в пакете, подчеркивает эксперт, это означает, что вопрос помощи Украине откладывается на неопределенный срок, и тогда фактически непонятно, как оно будет. Поэтому, констатирует он, для нас именно шанс – это пакетное голосование, на которое, надеемся, найдутся голоса.

«Ведь природа одна. Отделять россию от случившегося с Израилем категорически нельзя. россия – союзник Ирана, россия – спонсор Ирана, россия поддерживает то, что делает Иран, и побуждает поддержку различных проиранских групп и в Сирии, и в Ливане, и в Йемене хуситов. То есть это все россия», - замечает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, когда говорят об угрозах международного масштаба, нельзя забывать, что те же хуситы, проиранские группы, атакующие корабли, гражданское судоходство в Аденском заливе, существуют благодаря поддержке россии и Ирана. Поэтому, констатирует он, Иран и россия, помощь Израилю и Украине – это вопрос одной величины.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что затопление в россии может уничтожить некоторые их производства оружия.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, получит ли Украина больше Patriot.