Таролог Елена Бюн сообщила, что Украина и россия, Израиль и Иран – это не последний конфликт в мире на ближайшее время, выпадают нехорошие карты.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

После обострения ситуации в Израиле начнется полномасштабный конфликт по всему миру в этом году на фоне войне в Украине и Израиле? И что может это спровоцировать?

По крайней мере еще два-три конфликта мощных хотят раскачать. Насколько получится? Ну, где-то – да. Но все-таки где-то он не раскачается так быстро, а где-то будет попытка… То есть такой достаточно не хороший год, к сожалению. Это нехорошие карты.

Мы знаем, что это такое война, к сожалению, потери, к сожалению, все. Кому-то тоже придется через это проходить. И еще, я думаю, более жестче почему-то здесь. То есть, да, будут пытаться, и должно получиться, к сожалению.

А триггером к этим полномасштабным войнам может стать ситуация с ответом Ирану от Израиля? Ведь россия сейчас рассчитывает на ответ Израиля.

Понимаете, карты говорят, что перед нами просто разыгрывают спектакль в мире, вот честно, вот все, что в Украине происходит с помощью. Потому что так кому-то надо.

Израиль, Иран… По большому счету, нет. Понимаете, там у них своя игра. Я уже говорила, что на то, что сейчас происходит на международной арене, есть кучка людей, которые управляют миром. И для них люди - это ничто, люди - это мусор, а на шахматной доске фигуры в виде государств. И они решают, кому шах, а кому мат, кому и как. Вот, к сожалению, это все постановочные действия.

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