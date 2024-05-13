До полномасштабного вторжения Влад служил в армии на контракте, но не попал в АТО, а в гражданской жизни он увлекается мотоциклами.

На счету Влада до десяти удачных штурмов позиций армии РФ. 27-летний боец ​​из Одессы воюет в составе батальона "Донбасс" НГУ Донецкой области более года. Во время одного из штурмов их группа взяла в плен семерых россиян. За успешную боевую операцию Влада и его собратья президент Украины наградил орденом "За мужество III степени". Историю военного рассказали в сюжете Суспільного.

Влад является сержантом и, по его словам, он служит на Донбассе с марта 2023 года. До полномасштабного вторжения он служил в армии на контракте, но не попал в АТО. В гражданской жизни он увлекается мотоциклами.

Бойцу очень жаль, что в первые полтора года он просидел в тыловой части и никуда не уезжал, потому что считает, что мог бы быть полезным в этой войне. Сейчас его группа тренируется и проходит занятия по тактике штурма окопов, когда они на передовой.

"У меня девушка и все мои друзья с боевым опытом. У меня друг из "Азовстали" сейчас он в плену уже больше года. И мне очень жаль, что в первые полтора года я просидел в тыловой части и никуда не уезжал. Потому что из меня точно была бы какая-то польза в этой войне", - заметил боец.

Он отмечает, что смелость – самое главное в этом конфликте, независимо от физической формы или уровня подготовки бойца.

"Самое главное - это смелость. Неважно, какая у человека физическая форма и подготовка. Не имеет никакого значения статус в обществе, уровень каких-то знаний и подготовки. Самое главное, это когда мужчина действительно мужчина", - отметил военнослужащий.

Что касается будущего, Влад затрудняется сказать, ведь когда он уходит в отпуск, ему грустно за войной и он стремится к боевым действиям. Его личная мотивация – не допустить, чтобы его дети и друзья жили так, как в Москве.

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