Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что для того, чтобы успешно отразить российское наступление, которое планируется в конце мая, Запад должен, наконец, активизироваться с помощью.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы ждем усиления интенсификации наступательных действий российских войск. Вот, например, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью для немецких СМИ говорит о том, что россия начнет более масштабное наступление на украинские позиции в конце мая. Если мы не получим большого количества помощи от западных партнеров, Украине будет очень тяжело», - отмечает Александр Мусиенко.

И здесь, утверждает эксперт, важны два компонента, которые назвал Буданов: первый – помощь должна предоставляться Украине в достаточном количестве, второй – помощь должна поступать постоянно, системно и регулярно. Все это, констатирует он, очень важно в контексте того, что россияне готовят наступление.

«Вероятнее всего, российские войска будут наступать на Востоке, как раз Часов Яр, возможно, будет Авдеевское направление и Угледар. То есть они будут двигаться так, и с северной точки, вероятно, будут двигаться на Харьковщину, пробовать прорываться там. Но Харьков взять не удастся, это будут, скорее, такие пограничные бои», - рассуждает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет он, по Харькову это будут террористические атаки с целью деморализации и распространения паники среди населения, а также для того, чтобы максимально растянуть украинскую линию обороны. Кроме того, добавляет эксперт, надо понимать, что россияне также готовят для нас удары с воздуха, террор будет продолжаться, поэтому Запад тем более должен предоставить Украине ПВО.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что отделять россия от того, что произошло с Израилем, категорически нельзя.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал о британском лазерном оружии для Украины.





