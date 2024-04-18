Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вот как раз ATACMS – это очень интересно. Кстати, российские военкоры и паблики уже плачутся, что по Джанкое, мол, прилетели ATACMS. Уже демонстрируют в сети какие-то видео, фото, мол, это хвостовая часть этой ракеты ATACMS. То есть они уже говорят о том, что ATACMS Украина получила, а в Джанкое прилетело довольно неплохо», - рассказывает Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, в Джанкое находились ракеты «Циркон», очевидно, и С-300, и С-400, выполнявшие комбинированную функцию. То есть, объясняет эксперт, они прикрывали фактически северный вход в оккупированный Крым, то есть были такими воротами с точки зрения ПВО. К тому же, добавляет он, там хранились системы и ракеты к ним, и также те ракеты, которые враг мог перетаскивать на оккупированную часть Запорожской области, чтобы обстреливать Запорожье, поэтому теперь по крайней мере на некоторое время такой возможности не будет больше.

«Произошедшие удары открывают возможности для дальнейших атак, потому что это расчистка дороги, потому что это ослепление врага, это уничтожение и повреждение систем ПВО. Поэтому я думаю, что от ближайших нескольких часов до ближайших нескольких дней нам следует рассчитывать и ожидать чего-то гораздо большего с точки зрения ударов по оккупированному Крыму, по особо важным объектам, возможно, даже и тем объектам, поражение которых мы очень давно ждем и рассчитываем это увидеть. Это намек, спойлер», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Цымбалюк рассказал, почему США так затягивают за помощью.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, есть ли у Украины шансы улучшить ситуацию с производством ракет.





