Медиум Анна Атаманова сообщила, что у россиян немного меняются планы, поэтому они выводят войска из Нагорного Карабаха, а еще у них будет гораздо больше проблем, чем бавовна и затопление.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Войска рф выходят из Нагорного Карабаха. Почему они выходят? Куда они уйдут? И чего ждать?

Путают следы, изменяют стратегию, стратегический план. Просто перемещение.

А какова цель этого перемещения?

Свои немного границы укрепить. На самом деле гораздо больше прилетов, бавовны в россии, чем об этом отчитываются и показывают СМИ. И еще будет больше. Нефть будет гореть, как мы и говорили, военные заводы небольшие будут гореть.

И воды будет больше. Я разговаривала со старцем, пришедшим ко мне из россии, он говорил, что будет вода, будет голод, будет беда в россии. И еще будет, это еще не последние события.

Относительно Украины. Вот эти военные из Нагорного Карабаха пойдут на территорию Украины?

Да. Вот так и собираются. Какая-то смена военных, перетасовка, как говорится. Далеко они оттуда и не пойдут.

С чем она связана?

Защитить какую-то границу место, женского рода, больше с напором пойти, более опытный там какой-нибудь командир или бригада. И это, кажется, Запорожье. С Запорожьем связано, вот мне идет название Запорожья. Харьков. Команда – Харьков, взять Харьковщину. И Одесса, Одесщина. Хотят поразить серьезным ударом.

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