Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Войска рф выходят из Нагорного Карабаха. Почему они выходят? Куда они уйдут? И чего ждать?
Путают следы, изменяют стратегию, стратегический план. Просто перемещение.
А какова цель этого перемещения?
Свои немного границы укрепить. На самом деле гораздо больше прилетов, бавовны в россии, чем об этом отчитываются и показывают СМИ. И еще будет больше. Нефть будет гореть, как мы и говорили, военные заводы небольшие будут гореть.
И воды будет больше. Я разговаривала со старцем, пришедшим ко мне из россии, он говорил, что будет вода, будет голод, будет беда в россии. И еще будет, это еще не последние события.
Относительно Украины. Вот эти военные из Нагорного Карабаха пойдут на территорию Украины?
Да. Вот так и собираются. Какая-то смена военных, перетасовка, как говорится. Далеко они оттуда и не пойдут.
С чем она связана?
Защитить какую-то границу место, женского рода, больше с напором пойти, более опытный там какой-нибудь командир или бригада. И это, кажется, Запорожье. С Запорожьем связано, вот мне идет название Запорожья. Харьков. Команда – Харьков, взять Харьковщину. И Одесса, Одесщина. Хотят поразить серьезным ударом.
Как сообщала Politeka, Фрейн поговорила с сознанием пригожина и сообщила, действительно ли он скончался.
Также Politeka писала о том, что Gaya рассказала, почему в россии начались потопы.