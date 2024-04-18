Политолог Андрей Золотарев прокомментировал объяснения западных политиков, почему атаку Ирана на Израиль отбили все вместе, а Украина остается с россией наедине.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Одним словом, это другое. Ну, понятно, что Иран стоит только на пороге создания ядерного оружия, возможно, речь идет о том, что располагает там двумя полуфабрикатами, двумя ядерными боезарядами в самом оптимистическом для Ирана сценарии. Но россия, как бы там ни было, - страна, обладающая наибольшим количеством ядерных боезарядов, большим, чем даже Соединенные Штаты», - объясняет Андрей Золотарев.

Так что, констатирует гость программы, понятно, что Запад боится эскалации с такой страной, это не сравнимо с угрозой от Ирана. Поэтому, утверждает он, не только Украина – не Израиль, как часто говорят, но и россия – не Иран. Другое дело, отмечает эксперт, это то, что наши партнеры все же могли предоставить Украине большую помощь.

«Не называю их союзниками, союзники – это другое. Вот Израиль – это союзник Соединенных Штатов, это юридически закреплено. А у нас эти договоры о безопасности. Ну, по-моему, они столь же значительны, как и пресловутый Будапештский меморандум, который оказался гарантиями моральной поддержки в обмен на ядерное оружие. Я скажу больше. Если бы у Украины было ядерное оружие, ну, возможно разговор был бы совершенно другим», - рассуждает Андрей Золотарев.

Как он рассказывает, в начале 60-х годов Израиль вплотную подошел к созданию ядерного оружия, и в 1973 году, когда случилась война Судного дня, где несколько дней Израиль балансировал на грани военного поражения, возможно, как раз самым последним и серьезным аргументом открыть воздушный мост и оказать Израилю военную помощь оказалось наличие ядерного оружия у Израиля.

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