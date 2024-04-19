Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – это очень важный борт, и его ущерб – результат комплексной работы со стороны Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Сообщается, что в Ставропольском крае упал самолет Ту-22М3, это стратегический бомбардировщик, это очень важный борт. Как раз, вероятнее всего, тот борт, который и наносил удары по Днепру. Очень важно понимать, как расплата и наказание догнали и сам самолет, и, вероятно, экипаж», - отмечает Александр Мусиенко.

Что касается экипажа, добавляет эксперт, то эта потеря для российских войск не менее важна, потому что пилоты такого класса нуждаются в подготовке, это очень хорошо обученный персонал. Поэтому, констатирует он, потеря таких бомбардировщиков – это очень серьезно, это важный борт, тем более, когда речь идет о тех бортах, которые на ходу, которые выполняли задания.

«Еще когда сбивали самолеты ДРЛВ, помните, Ил-22 ретранслятор и самолет ДРЛВ в районе Азовского моря, когда первый был сбит, я говорил о том, что применяется и система ПВО, и целый комплекс систем, вводящих в заблуждение ПВО врага. Целый комплекс систем, который создает в небе столько препятствий, что невозможно отличить, что происходит, враг настолько дезориентирован, что трудно осознать, что, где, в каком направлении и как летит», - объясняет Александр Мусиенко.

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