В Киеве чиновник, работавший в должности начальника управления социальной защиты населения Святошинского района, стал подозреваемым в злоупотреблении служебным положением. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.
По данным правоохранителей, мужчина после назначения на должность незаконно выписал себе премии в сумме 145 тысяч гривен, которые назначались подчиненным.
Прессслужба столичной полиции сообщила, что в ходе досудебного расследования установлено, что с марта по июль 2023 мужчина подписывал приказы о собственном премировании за выполнение им якобы особо важных задач и за личную инициативу в улучшении подразделения.
35-летнему чиновнику доложено о подозрении в совершении преступления по факту злоупотребления служебным положением. За этим преступлением предусмотрена наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.
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