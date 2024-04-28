В Киеве чиновник выписывал себе премии, которые на самом деле должны были выплачиваться его подчиненным.

В Киеве чиновник, работавший в должности начальника управления социальной защиты населения Святошинского района, стал подозреваемым в злоупотреблении служебным положением. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, мужчина после назначения на должность незаконно выписал себе премии в сумме 145 тысяч гривен, которые назначались подчиненным.

Прессслужба столичной полиции сообщила, что в ходе досудебного расследования установлено, что с марта по июль 2023 мужчина подписывал приказы о собственном премировании за выполнение им якобы особо важных задач и за личную инициативу в улучшении подразделения.

35-летнему чиновнику доложено о подозрении в совершении преступления по факту злоупотребления служебным положением. За этим преступлением предусмотрена наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

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