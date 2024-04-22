Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что путин мечтает не об СССР, а о российской империи, именно этот этап истории своей страны он ценит больше всего.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Важно, что сейчас поднимается вопрос того, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, что россия не остановится, она пойдет на страны Балтии, она потом пойдет на Польшу и захватит часть Германии. Ну, по существу, президент говорил об СССР, а я скажу больше. На самом деле путин стремится к восстановлению российской империи», - утверждает Александр Мусиенко.

По его словам, путин всегда тяготел именно к российской империи. В частности, рассказывает эксперт, именно за средства путина были установлены памятники и могильные плиты в россии Деникину и многим другим белогвардейским офицерам, лидерам движения, фактически неофашистских организаций, которые стремились восстановить именно российскую империю. И об этом, утверждает он, путин говорит годами, десятилетия, даже больше, и это его цель.

«То есть фактически все в Европе, европейские политики, западные должны понять одну простую вещь: целью государственной политики россии является восстановление российской империи. российская империя, куда входила Украина, где будет и Бессарабия, я имею в виду Молдову, где будут страны Балтии, где будет Польша, где будет Финляндия и, конечно, страны Центральной Азии. Вот к этому стремится путин», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, это будет вызов Западу, вызов европейским ценностям. Поэтому, утверждает он, все эти заявления западных политиков, что действовать нужно уже сейчас, помогать Украине сейчас, иначе будет хуже и тяжелее, имеют смысл и очень важны.

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